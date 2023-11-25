Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор.
Почему России не быть колониальной империей
Комментарии
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Александр Салтановский
К сожалению, в отношении современной молодёжи и её кумиров, Вы абсолютно правы!
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9 час.
Jolie
В.В.Путин -УМНИЦА!
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5 час.
Валерий Ворожищев
Колонионализм - это разграбление захваченных стран и народов мировыми паразитами. Мы же предлагаем взаимовыгодное сотрудничество и путь в развитии развивающихся стран, в частности, Африки.
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4 час.
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