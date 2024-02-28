В Новомосковске проведут благоустройство сквера ХХХ-летия ВЛКСМ

В Новомосковске Тульской области готовятся к благоустройству сквера ХХХ-летия ВЛКСМ. Вчера, 27 февраля, был проведен первый проектный семинар по вопросам концепции и генерального плана проекта, сообщает пресс-служба администрации города.
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