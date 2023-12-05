Уровень готовности молодежи к жертвам

Социологи РАН, РИСИ и ВШЭ описали представления молодежи о будущем России У молодежи есть запрос на социальную справедливость и реформы, сопровождающийся осознанием внешних угроз, оценили эксперты РАН, РИСИ и ВШЭ на основе опросов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии