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Закон и Порядок

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Уровень готовности молодежи к жертвам

Уровень готовности молодежи к жертвам

Социологи РАН, РИСИ и ВШЭ описали представления молодежи о будущем России У молодежи есть запрос на социальную справедливость и реформы, сопровождающийся осознанием внешних угроз, оценили эксперты РАН, РИСИ и ВШЭ на основе опросов.

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