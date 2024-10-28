«Роскосмос» выделил свои частоты для развития 5G

Правда, операторы связи просили другого. Уместно ли предложение «Роскосмоса» и какова ситуация с сетями мобильной связи пятого поколения в России?Для строительства сетей мобильной связи пятого поколения выделиил около 300 мегагерц из ресурса.
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