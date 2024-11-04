Лавров: НАТО хочет вести «оборонительные бои» в тысячах миль от своей территории

Страны-члены НАТО нацелены вести «оборонительные бои» вдали от своих границ в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, его слова транслирует информагентство «ТАСС».
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