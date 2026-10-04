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FiNE NEWS

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Три человека пострадали при атаке дрона в Белгородской области

В городе Шебекино Белгородской области в результате атаки украинского дрона пострадали трое человек. Об этом сообщили в региональном оперативно-штабном центре, действующем в рамках сообщения на Rambler.

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