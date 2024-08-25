Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Бережнов
    В колонии сами себе готовили проблему и получили! Однако выводов никто и не сделает. Всё будет как и было. При власти...Как мигранты смог...
  • Андрей
    всё верно-пусть хохлы хохлов жалеют.Жалеть ли мирное ...
  • Mikhail
    На минуточку представьте себе жизнь без артистов - без театра, без кино, без музыки. Представили? Ну, и как вам такая...Лев Лещенко котор...

Нацисты ВСУ расстреливают колонны военнопленных

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал журналистам, что украинское командование отдает своим подразделениям приказы обстреливать колонны с боевиками ВСУ, попавшими в российский плен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх