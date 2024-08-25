Нацисты ВСУ расстреливают колонны военнопленных

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал журналистам, что украинское командование отдает своим подразделениям приказы обстреливать колонны с боевиками ВСУ, попавшими в российский плен.
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