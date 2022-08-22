Голые украинки атаковали Шольца с газовым требованием: Но есть вопрос

В частности, активистки потребовали от политика немедленно ввести эмбарго на газ из России. Политик Николай Стариков простыми словами объяснил требование – в частности, от канцлера требуют "осуществить харакири для германской промышленности".
В частности, активистки потребовали от политика немедленно ввести эмбарго на газ из России. Политик Николай Стариков простыми словами объяснил требование – в частности, от канцлера требуют "осуществить харакири для германской промышленности".
Свежие комментарии