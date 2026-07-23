Российские атлеты объяснили, кто стоит за их недопуском от World Athletics

Журналисты ведущих российских СМИ ждали именно этой фразы Бориса Ярышевского. На пресс-конференции в Екатеринбурге, приуроченной к старту Чемпионата России ПСБ по легкой атлетике, исполнительный директор Национальной федерации озвучил доводы, которые привели к иску в спортивный арбитражный суд в Лозанне.