"Дразнит народ – и хоть бы что": Собчак показала воюющей стране, как тратить деньги

ВУ Владимир Уфимцев Пока "ЛУЧЧИЙ ДРУГ СЕМЬИ" у власти, с этой кобылицей - НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ... ну, разве что - кирпич на голову упадёт? Но это - оччень сильно надо постараться......

Евгений Марковский Не понимаю: почему это до сих пор присутствует в России? Выслать и забыть, что оно здесь было!