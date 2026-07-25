Арина Докучаева Ксения Собчак – одна из самых эпатажных селебрити нашего шоубиза. Элитная недвижимость, дорогие наряды, эксклюзивные брюлики – cкромной Ксению тоже нельзя назвать.
"Дразнит народ – и хоть бы что": Собчак показала воюющей стране, как тратить деньги
Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Пока "ЛУЧЧИЙ ДРУГ СЕМЬИ" у власти, с этой кобылицей - НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТСЯ... ну, разве что - кирпич на голову упадёт? Но это - оччень сильно надо постараться......
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1 м.
Евгений Марковский
Не понимаю: почему это до сих пор присутствует в России? Выслать и забыть, что оно здесь было!
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1 м.
И
Иринушка
У нас такой мрази много. гляньте хотя бы на профессуру в ВУЗах. Нигде в мире в войну нет такой вольницы предателям.
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1 м.
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