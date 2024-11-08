Фронтовики обратились с неожиданной просьбой к народу России, касающейся празднования Нового года - 2025: "Неужели трудно потерпеть?" Солдаты Вооружённых сил России записали официальное обращение ко всем гражданам страны.
Фронтовики обратились с неожиданной просьбой к народу России: "Неужели трудно потерпеть?"
Комментарии
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ТО
Терехов Олег
Обращение понятно, но похоже на обращение загнать в окопы всех вместе с детьми если не реально то образно, хотя и помпезно конечно праздновать не стоит. Как бы кому не хотелось но Новый Год все равно придет и надеюсь он будет победным!
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17 час.
Юрий Стенякин
у нас нет войны - значит нет фронта, так полицейская операция, и значит для всех кого не коснулось лично это просто легкое неудобство. А у кого дети отмазаны от призыва и не пойдут подписывать контракт? А такие призывы им по фиг.
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15 час.
Галина Лушанова
Да уж не до праздника в этом уходящем году.
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14 час.
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