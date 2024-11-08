Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 060 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Харченко Александр
    А я вот думаю, может Безуглая засланный казачек, и работает на нас? Наградить, посмертно"Сырского сняли" ...
  • Владимир Козлов
    Очень непонятная ситуация - на ТВ уже просят помочь не только больным детям, но и фронту. Вот все деньги, которые пла...Солдаты СВО прося...
  • Leon Dan
    Вот те раз! Что-то пооооздно грантушка ведомство перетряхнуть надумал. Раньше надо было. И дружбана своего тоже прове...ПВО проспала, фло...

Фронтовики обратились с неожиданной просьбой к народу России: "Неужели трудно потерпеть?"

Фронтовики обратились с неожиданной просьбой к народу России: "Неужели трудно потерпеть?"

Фронтовики обратились с неожиданной просьбой к народу России, касающейся празднования Нового года - 2025: "Неужели трудно потерпеть?" Солдаты Вооружённых сил России записали официальное обращение ко всем гражданам страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ТО
Терехов Олег
Обращение понятно, но похоже на обращение загнать в окопы всех вместе с детьми если не реально то образно, хотя и помпезно конечно праздновать не стоит. Как бы кому не хотелось но Новый Год все равно придет и надеюсь он будет победным!
Ответить
17 час.
Юрий Стенякин
у нас нет войны - значит нет фронта,  так полицейская операция, и значит для всех кого не коснулось лично это просто легкое неудобство.  А у кого дети отмазаны от призыва и не пойдут подписывать контракт? А такие призывы им по фиг.
Ответить
15 час.
Галина Лушанова
Да уж не до праздника в этом уходящем году.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх