Фронтовики обратились с неожиданной просьбой к народу России: "Неужели трудно потерпеть?"

ТО Терехов Олег Обращение понятно, но похоже на обращение загнать в окопы всех вместе с детьми если не реально то образно, хотя и помпезно конечно праздновать не стоит. Как бы кому не хотелось но Новый Год все равно придет и надеюсь он будет победным!

Юрий Стенякин у нас нет войны - значит нет фронта, так полицейская операция, и значит для всех кого не коснулось лично это просто легкое неудобство. А у кого дети отмазаны от призыва и не пойдут подписывать контракт? А такие призывы им по фиг.