Работающий в Китае журналист высказался о зарплате Слуцкого

Журналист Кэмерон Уилсон, который уже 15 лет живет в Китае и пишет для World Soccer, The Guardian, AFP и Sunday Times, поделился мнением о зарплате российского тренера Леонида Слуцкого в «Шанхай Шэньхуа», который специалист привел к серебряным медалям китайской Суперлиги.