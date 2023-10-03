ЦБ зафиксировал повышение средней цены ОСАГО за год на 22%

Средняя стоимость ОСАГО для физлиц в первом полугодии 2023-го достигла 7,2 тыс. рублей. Цена увеличилась на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го, рассказали «Известиям» в пресс-службе Центробанка.