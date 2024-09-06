Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 590 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Очухался? Долго до Димы доходило....Медведев признал ...
  • Дмитрий Гурин
    Опять кобылка свою мордашку выставила. Ксюшенька-псюшенька, как теперь рот затыкать ей будут?Депутат предложил...
  • Александр Макеев
    Нигеру и другим бывшим колониям надо не скупердяйничать. Ограничиться ничтожно малой суммой в один триллион евро кажд...Нигер выставил Фр...

"Зеленский" пошутил про "бесового полководца" под Курском. Ответ России будет несмешным

В Сети распространяется ролик с высказыванием о курской операции ВСУ. На фоне видеоряда с и.о. президента Украины Владимиром Зеленским похожим на его голосом рассказывается шутка, как стала возможна атака на русскую землю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СЗ
Светлана Зуева
Хорошо смеется тот,кто смеется последним! А тупые шуточки иуды зеленского обернутся для руины новыми руинами и новоиспеченными солдатиками в пополнение к бандере! Шутки кончились,господа!
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх