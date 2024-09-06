"Зеленский" пошутил про "бесового полководца" под Курском. Ответ России будет несмешным

В Сети распространяется ролик с высказыванием о курской операции ВСУ. На фоне видеоряда с и.о. президента Украины Владимиром Зеленским похожим на его голосом рассказывается шутка, как стала возможна атака на русскую землю.
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