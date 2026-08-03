Разработчик предупредил о рисках «хулиганства» нейросетей и утечек данных

Эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер заявил, что стремительное распространение технологий на базе искусственного интеллекта (ИИ) несет серьезные угрозы, включая рост числа утечек данных и кибератак, а к нейросетям стоит относиться как к новым сотрудникам, чей доступ к чувствительной информации необходимо строго ограничивать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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