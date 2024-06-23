Меркурис: ракеты «Искандер» оказались эффективнее, чем американские ATACMS

На Западе сравнили «Искандеры» и ATACMS, и вывод оказался не в пользу американских ракет. По словам британского аналитика Александра Меркуриса, российские «Искандеры» успешно поражают цели, в то время как американские ракеты не могут преодолеть системы ПВО.
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