Меркурис: ракеты «Искандер» оказались эффективнее, чем американские ATACMS

На Западе сравнили «Искандеры» и ATACMS, и вывод оказался не в пользу американских ракет. По словам британского аналитика Александра Меркуриса, российские «Искандеры» успешно поражают цели, в то время как американские ракеты не могут преодолеть системы ПВО.