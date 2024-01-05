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Несекретные материалы

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Возмездие за Волынскую резню: поляки благодарят Россию за уничтожение музея Шухевича

Возмездие за Волынскую резню: поляки благодарят Россию за уничтожение музея Шухевича

Поляки отреагировали бурно на новость о пожаре во львовском музее одного из основателей ОУН* Романа Шухевича, в комментариях они благодарят Россию и президента Владимира Путина, считая это возмездием за Волынскую резню.

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Комментарии
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Владимир Байден
Пшеки пидоры. Им верить нельзя никогда. Они вторые после хохлов по ублюдочности
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17 час.
Иван Иванов
Поляки такие же проститутки, как и хохлы... Одной рукой кормят и гладят znajomych укров, а в другой scyzoryk держат, чтобы вовремя горло свиное перерезать....
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8 час.
Леонид Руси
Поганые ляхи снесли сотни памятников нашим воинам освободителям... И поставили свой... где русский солдат насилует беременную пшечку...
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7 час.

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