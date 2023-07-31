Команда из 80 лингвистов под руководством Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге проанализировала индоевропейскую семью языков и выдвинула новую теорию их происхождения.
Ученые сделали прорыв в понимании происхождения индоевропейских языков
Комментарии
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Александр Макеев
Ничего по сути нет в этой публикации. Раса темнокожих индийцев и раса светлокожих европеоидов как могли выработать и развивать общие корневые основы своих языков? Им надо было проживать на некоей общей территории. Либо кто-то из них принял большой словарный запас языка другой расы, вследствие попадания большой части популяции одной расы в другую расу. И эти пришельца почему-то стали доминантами, их язык стал тоже доминантным.
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