Ученые сделали прорыв в понимании происхождения индоевропейских языков

Александр Макеев

Ничего по сути нет в этой публикации. Раса темнокожих индийцев и раса светлокожих европеоидов как могли выработать и развивать общие корневые основы своих языков? Им надо было проживать на некоей общей территории. Либо кто-то из них принял большой словарный запас языка другой расы, вследствие попадания большой части популяции одной расы в другую расу. И эти пришельца почему-то стали доминантами, их язык стал тоже доминантным.