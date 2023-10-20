В Google Meet появятся фильтры для улучшения вешности во время звонков

Ретушь изображения пользователей в Google Meet должна появиться до конца этого года. Протестировать новую функцию пока невозможно, так как она еще не доступна пользователям — вышло только сообщение об ее вводе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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