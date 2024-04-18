Европа не справляется без российского газа: главный покупатель – Франция

На фоне громких воинственных заявлений французского президента Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину именно Франция стала главным покупателем российского газа среди стран ЕС, сместив Венгрию с лидирующей позиции, следует из расчетов РИА «Новости» на основе данных европейской статистики по итогам февраля.