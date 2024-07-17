Художник Якоб ван Рёйсдал (Jacob Isaaksz. van Ruisdael)

Якоб Исааксон ван Рейсдаль был голландским художником, рисовальщиком и офортистом. Его считают выдающимся пейзажистом Золотого века Нидерландов, периода культурных достижений, когда голландская живопись стала очень популярной.
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