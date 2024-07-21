«По пьянке закрутилось»: психолог развенчала показную семейную идиллию Прилучного

Вероника Степанова уверена, что Брутян ждет та же участь, что и прежних женщин актера. Зепюр Брутян и Павел Прилучный соцсетиПопулярный ныне актер Павел Прилучный всеми силами демонстрирует семейную идиллию с Зепюр Брутян.
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