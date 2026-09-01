К концу 2026 года подразделения ВС РФ, вероятно, выбьют формирования ВСУ из Донбасса, и у Европы появится шанс «включить мозги», выйти на переговоры с Москвой и быть готовой идти на уступки.
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