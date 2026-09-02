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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рафинья, Беллингем, Обамеянг, Баэна, Теналья номинированы на приз игроку месяца в Ла Лиге

Ла Лига объявила имена номинантов на приз лучшему игроку месяца.  На награду по итогам августа претендуют пять футболистов: Пьер-Эмерик Обамеянг (« Депортиво ») – 265 минут на поле, 3 гола, 6 выигранных единоборств, точность пасов – 76%; Алекс Баэна (« Атлетико ») – 163 минуты на поле, 3 гола, 1 ассист, 4 выигранных единоборства, точность пасов – 83%; Джуд Беллингем («Реал») – 245 минут на поле, 2 гола, 2 ассиста, 24 выигранных единоборства, точность пасов – 95%; Рафинья Диас («Барселона») – 229 минут на поле, 5 голов, 1 ассист, 9 выигранных единоборств, точность пасов – 90%; Науэль Теналья («Алавес») – 270 минут на поле, 1 гол, 16 выигранных единоборств, точность пасов – 80%.

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