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«Если бы Альбина закрыла глаза на влюбчивость Андрея, они бы жили»: почему Разбаш расстался с вдовой Листьева и другими женами

«Если бы Альбина закрыла глаза на влюбчивость Андрея, они бы жили»: почему Разбаш расстался с вдовой Листьева и другими женами

Вместе с Владом Листьевым режиссер стоял у истоков российского независимого телевидения. Не только работа объединила Андрея Разбаша с легендарным журналистом: в 1998-м продюсер женился на вдове Листьева, хотя ранее считал ее стервой.

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