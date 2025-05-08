Сорок миллионов за «Офицеров»: кто и сколько просит за концерты в День Победы. «Звезды совсем потеряли берега?»

Evgenija Palette Это он 40 миллионов - за то, что рот открывает (поет-то фонограмма). Так он еще в Кремле и 17 миллионов взял на "патриотические песни", когда началась СВО... Вы их слышали?

Evgenija Palette "Артиллеристы, Сталин дал Приказ. Артиллеристы, зовет Отчизна нас. За слезы наших матерей. За нашу РОДИНУ - ОГОНЬ!, ОГОНЬ!... ВОТ, ЧТО НУЖНО СЕЙЧАС ПЕТЬ!