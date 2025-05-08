Насколько дорого стоит патриотизм отечественных звезд? Кто из артистов готов показать свою любовь к Родине без миллионных гонораров, а кто прямо заявил, что петь о подвиге народа за "спасибо" — унизительно? Депутатская инициатива вызвала настоящую бурю в отечественном шоу-бизнесе, обнажив истинное отношение звезд к празднику Победы.
Сорок миллионов за «Офицеров»: кто и сколько просит за концерты в День Победы. «Звезды совсем потеряли берега?»
Комментарии
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Evgenija Palette
Это он 40 миллионов - за то, что рот открывает (поет-то фонограмма). Так он еще в Кремле и 17 миллионов взял на "патриотические песни", когда началась СВО... Вы их слышали?
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11 час.
Evgenija Palette
"Артиллеристы, Сталин дал Приказ. Артиллеристы, зовет Отчизна нас. За слезы наших матерей. За нашу РОДИНУ - ОГОНЬ!, ОГОНЬ!... ВОТ, ЧТО НУЖНО СЕЙЧАС ПЕТЬ!
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11 час.
Сергей Ульмасов
Многих тварей нужно отлучать за такое от сцены и отправить работать в забой уголь добывать или за скотиной ухаживать, нужно на законодательном уровне запретить платить из бюджета больше МРОТ за выступление
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9 час.
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