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Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    "Вживую" и побывав на концерте песен не услышишь.ВОТ это ПОВОРОТ: ...
  • Вадим Кузнецов
    Не знаю, вживую на концертах ДДТ не бывалВОТ это ПОВОРОТ: ...
  • Вера Роднова
    Надо было пригласить артистов с Донбасса,ведь все слушали концерт на стадионе в Москве на каком то юбилее  и Путин та...ВОТ это ПОВОРОТ: ...

Сорок миллионов за «Офицеров»: кто и сколько просит за концерты в День Победы. «Звезды совсем потеряли берега?»

Сорок миллионов за «Офицеров»: кто и сколько просит за концерты в День Победы. «Звезды совсем потеряли берега?»

Насколько дорого стоит патриотизм отечественных звезд? Кто из артистов готов показать свою любовь к Родине без миллионных гонораров, а кто прямо заявил, что петь о подвиге народа за "спасибо" — унизительно? Депутатская инициатива вызвала настоящую бурю в отечественном шоу-бизнесе, обнажив истинное отношение звезд к празднику Победы.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Это он 40 миллионов - за то, что рот открывает (поет-то фонограмма). Так он еще в Кремле и 17 миллионов взял на &quot;патриотические песни&quot;, когда началась СВО... Вы их слышали?
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11 час.
Evgenija Palette
&quot;Артиллеристы, Сталин дал Приказ. Артиллеристы, зовет Отчизна нас. За слезы наших матерей. За нашу РОДИНУ - ОГОНЬ!, ОГОНЬ!... ВОТ, ЧТО НУЖНО СЕЙЧАС ПЕТЬ!
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11 час.
Сергей Ульмасов
Многих тварей нужно отлучать за такое от сцены и отправить работать в забой уголь добывать или за скотиной ухаживать, нужно на законодательном уровне запретить платить из бюджета больше МРОТ за выступление
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9 час.
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