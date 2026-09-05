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ИА Регнум

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Два старших офицера ВСУ ликвидированы в ходе ракетных ударов ВС России

Вооруженные силы России нанесли высокоточные ракетные удары по объектам противника в Полтавской и Харьковской областях, в результате чего были ликвидированы два старших офицера украинской армии.

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