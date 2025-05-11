Юлия Предыбайло: Уважаемые жители ! Продолжают поступать обращения по присутствию запаха газа в жилых помещениях

Уважаемые жители ! Продолжают поступать обращения по присутствию запаха газа в жилых помещениях.Повышение интенсивности запаха газа связанно с увеличением концентрации одоранта, после проведения регламентных работ.
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