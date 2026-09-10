Писториус испугался, что АдГ получит в Саксонии-Анхальте план на случай войны

Министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен изъять из канцелярии земли Саксония-Анхальт секретного оперативного плана Германии на случай войны, чтобы партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в случае ее прихода к власти не смогла его получить.
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