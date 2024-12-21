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Застрявшие на сутки пассажиры устроили потасовку в "Шереметьево". Вмешалась полиция

Застрявшие на сутки пассажиры устроили потасовку в "Шереметьево". Вмешалась полиция

Telegram-канал Baza сообщил, что в аэропорту Шереметьево, застрявшие тут уже на сутки пассажиры рейса UJ 614 авиакомпании Al Masria устроили потасовку и не пускали в самолёт пассажиров уже другого рейса той же авиакомпании.

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