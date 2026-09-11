Певица Альбина Джанабаева поделилась кадрами со своей тренировки

Жена певца Валерия Меладзе показала фигуру в обтягивающих коротких шортах и топе. Экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами со своей тренировки.