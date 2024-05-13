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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стрепетов о словах Медведева про «импотентов»: «Очень жестко, но я полностью согласен. «Зенита» нет в тройке по очкам весной, так становиться чемпионом практически невозможно»

Ранее появилась информация о том, что председатель правления «Зенита» назвал игроков «импотентами» после поражения от ЦСКА (0:1).

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