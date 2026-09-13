Тульский «Арсенал» сыграет с хабаровским СКА в матче Первой лиги

Матч пройдет при новом наставнике «Арсенала» Александре Шмарове, соперник «СКА-Хабаровск» не побеждал в Туле, проиграв все восемь предыдущих встреч.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Аварийный дом в А...
- Депутат Юрий Афон...
- В Тульской област...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым