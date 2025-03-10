Рано радоваться. В МВД рассказали, что делать при переводе денег на карту от неизвестного

Полученные деньги не стоит тратить до выяснения обстоятельств — это могут расценить как необоснованное обогащение Поступление денег на банковскую карту от неизвестного отправителя может быть как просто ошибкой, так и началом мошенничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии