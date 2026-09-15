Психолог: в тайге Усольцевыми мог завладеть страх

Пропавшие в Красноярском крае Усольцевы могли запаниковать во время похода. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на психолога Сергея Ланга.
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