МИД Британии: Лондон хочет нормализовать отношения с Пекином, но выбор за Китаем

Великобритания стремится к нормализации отношений с КНР, однако главную роль в этом процессе должен сыграть Пекин, заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли, назначенный на этот пост при премьере Лиз Трасс, в интервью телеканалу Channel News Asia.