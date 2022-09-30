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МИД Британии: Лондон хочет нормализовать отношения с Пекином, но выбор за Китаем

МИД Британии: Лондон хочет нормализовать отношения с Пекином, но выбор за Китаем

Великобритания стремится к нормализации отношений с КНР, однако главную роль в этом процессе должен сыграть Пекин, заявил глава МИД Британии Джеймс Клеверли, назначенный на этот пост при премьере Лиз Трасс, в интервью телеканалу Channel News Asia.

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