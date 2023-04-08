UFC 289 состоится 10 июня в Канаде

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Президент UFC Дана Уайт официально объявил, что турнир UFC 289 состоится 10 июня в Ванкувере. Главным событием мероприятия станет бой между чемпионкой в женском легчайшем весе Амандой Нуньес и бывшей обладательницей титула Джулианной Пеньей.