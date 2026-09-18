Мигрантка из Таджикистана Манижа, осудившая СВО и поддержавшая террористов из “Крокуса”, получила медаль на своей родине.

ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, мигрантка из Таджикистана Манижа, получившая в 14 лет гражданство России, удостоилась медали на своей родине.
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Всю эту таджикскую нечисть пора предать очистительному огню, по хорошему за подобное награждение надо выгнать из России всех до единого таджика и только одного запустить назад, того кто на подносе принесет голову этой падали манижи
Когда уже разберутся с этой предательской и позорной культурой...
ЭТУ ПРОГРАММУ ПО УНИЖЕНИЮ **ВАНЬ **КТО ТО КУРИРУЕТ И ОПЛАЧИВАЕТ ---СЛУЧАЙНОСТЕЙ НЕ БЫВАЕТ-- ВСЕ ЧЕМ ТО ПОВЯЗАНО ИЛИ СЛЕДСТВИЕ ИДИОТИЗМА ПРЕДАТЕЛЬСКОГО --ЧТО СТАНОВИТСЯ НОРМОЙ
Вся беда в том, что Россия не имеет своей Государственной идеологии, которая определяла бы ценности, цели и способы развития страны и народов. А идеологией сегодя в России системно занимается Ельцин Центр, да еще и национальные диаспоры. Вот и идем кто в лес, а кто по дрова. В том числе и ТВ, и кинематогроф, и книгоиздатели, и театр... Поэтому Есть Манижи, Коли из Уренгоя, так называемые "звезды" и тд, и тп. И с этим надо что-то делать. А иначе все будет по поговорке "кому война, а кому мать родна" Будут штабные генералы Ивановы и боевые генералы Иваны Поповы...
Вот такая у нас "дружбонародность"! Да, дружба между КОРЕННЫМИ народами России очень важна и вот в её укрепление нужно вкладывать и вкладывать средства! Татары, якуты, тувинцы, чеченцы, кабардинцы и сотни других народов России должны жить не хуже, чем живут москвичи! А практически безвозмездное финансирование Россией среднеазиатских республик, осуществивших настоящий геноцид и выгнавших русских из своих республик в лихих 90-х и взявших курс на национализм и развитие отношений с западными, недружественными нашей стране, странами - идиотизм нашей сегодняшней власти! В отношении наших военных баз: огромная площадь России позволяет разместить и рассредоточить на НАШЕЙ территории много военных объектов, не зависящих от всяких пашинянов и ему подобных демагогов, а технику и финансовые средства гораздо полезнее направлять на усиление мощи НАШИХ армии и флота. Вложения в другие страны целесообразно делать только на взаимной основе, иначе мы их только потеряем. Что мы видим сегодня? Россия в ущерб себе и своим народам финансирует значительное развитие экономики среднеазиатских стран, а взамен получает миграцию не нужного им ваххабитского отребья и малообразованных жителей кишлаков со всеми их агрессивными детьми, привыкших жить по средневековым традициям и законам. И вся эта армада бездельников прожирает социальные фонды России, накопленные трудом миллионов НАШИХ соотечественников, да ещё и создаёт криминальное напряжение в нашем обществе. Кроме этого, среднеазиатские республики, куда были в советские времена вложены колоссальные средства и труд и жизнь многих коренных жителей РСФСР, сегодня поворачиваются к нам задом, преследуют тех, кто дружественен нашей стране, считают Россию просто дойной коровой и совершенно не уважают дружественные потуги наших властей. Пора понять, что хитрые среднеазиаты, пытаясь доить всех, кто в них заинтересован, создают на своих территориях ханства, где снова будут править ханы, баи и т.д., а все остальные граждане будут жить для удовлетворения потребностей и процветания вышеназванных. И помогать в этом Россия им не должна!!!
Вот поэтому и идет 5 год войны, что такое ДЕРЬМО еще дышит нашим воздухом! Какой ПОЗОР! Надеюсь справедливость восторжествует по отношению ЗАЩИТНИКОВ СВО!!!!!
Я не понял, она ещё является гражданкой России??? Мы не предъявляем претензий к странам награждающих таких людей??? Что то гниёт в нашем государстве...