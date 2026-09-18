Театр абсурда
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Театр абсурда

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Мигрантка из Таджикистана Манижа, осудившая СВО и поддержавшая террористов из “Крокуса”, получила медаль на своей родине.

Мигрантка из Таджикистана Манижа, осудившая СВО и поддержавшая террористов из “Крокуса”, получила медаль на своей родине.

ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, мигрантка из Таджикистана Манижа, получившая в 14 лет гражданство России, удостоилась медали на своей родине.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Ульмасов
Сергей Ульмасов

Всю эту таджикскую нечисть пора предать очистительному огню, по хорошему за подобное награждение надо выгнать из России всех до единого таджика и только одного запустить назад, того кто на подносе принесет голову этой падали манижи

Профиль пользователя Виктор Гайдуков
Виктор Гайдуков

Вся беда в том, что Россия не имеет своей Государственной идеологии, которая определяла бы ценности, цели и способы развития страны и народов. А идеологией сегодя в России системно занимается Ельцин Центр, да еще и национальные диаспоры. Вот и идем кто в лес, а кто по дрова. В том числе и ТВ, и кинематогроф, и книгоиздатели, и театр... Поэтому Есть Манижи, Коли из Уренгоя, так называемые "звезды" и тд, и тп. И с этим надо что-то делать. А иначе все будет по поговорке "кому война, а кому мать родна" Будут штабные генералы Ивановы и боевые генералы Иваны Поповы...

Профиль пользователя Владимир Елкин
Владимир Елкин

Вот такая у нас "дружбонародность"! Да, дружба между КОРЕННЫМИ народами России очень важна и вот в её укрепление нужно вкладывать и вкладывать средства! Татары, якуты, тувинцы, чеченцы, кабардинцы и сотни других народов России должны жить не хуже, чем живут москвичи! А практически безвозмездное финансирование Россией среднеазиатских республик, осуществивших настоящий геноцид и выгнавших русских из своих республик в лихих 90-х и взявших курс на национализм и развитие отношений с западными, недружественными нашей стране, странами - идиотизм нашей сегодняшней власти! В отношении наших военных баз: огромная площадь России позволяет разместить и рассредоточить на НАШЕЙ территории много военных объектов, не зависящих от всяких пашинянов и ему подобных демагогов, а технику и финансовые средства гораздо полезнее направлять на усиление мощи НАШИХ армии и флота. Вложения в другие страны целесообразно делать только на взаимной основе, иначе мы их только потеряем. Что мы видим сегодня? Россия в ущерб себе и своим народам финансирует значительное развитие экономики среднеазиатских стран, а взамен получает миграцию не нужного им ваххабитского отребья и малообразованных жителей кишлаков со всеми их агрессивными детьми, привыкших жить по средневековым традициям и законам. И вся эта армада бездельников прожирает социальные фонды России, накопленные трудом миллионов НАШИХ соотечественников, да ещё и создаёт криминальное напряжение в нашем обществе. Кроме этого, среднеазиатские республики, куда были в советские времена вложены колоссальные средства и труд и жизнь многих коренных жителей РСФСР, сегодня поворачиваются к нам задом, преследуют тех, кто дружественен нашей стране, считают Россию просто дойной коровой и совершенно не уважают дружественные потуги наших властей. Пора понять, что хитрые среднеазиаты, пытаясь доить всех, кто в них заинтересован, создают на своих территориях ханства, где снова будут править ханы, баи и т.д., а все остальные граждане будут жить для удовлетворения потребностей и процветания вышеназванных. И помогать в этом Россия им не должна!!!