Энергетическая реабилитация квартир в Кишиневе, Хынчештах и ​​Яловенах: одобрено финансирование

Жители 121 квартиры в Кишиневе, Хынчешть и Яловенах смогут улучшить свои жилищные условия благодаря работам по энергетической реабилитации, проводимым в рамках Программы Фонда энергоэффективности жилья в Молдове (FEERM), управляемой Национальным центром устойчивой энергетики (CNED).