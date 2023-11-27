Страна и люди
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Страна и люди

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Коммунальные службы Москвы борются с последствиями «черной метели»

Коммунальные службы Москвы борются с последствиями «черной метели»

Всю ночь в Москве шел снег и, по прогнозам синоптиков, продолжит засыпать улицы города еще и утром. В столице ожидается «черная метель», когда хлопья снега летят практически параллельно поверхности земли, поэтому видимость ухудшится до 100 метров и менее.

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