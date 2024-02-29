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В МИЦ «Известия» обсуждают перспективы расширения повестки работы Фонда «Круг добра». Трансляция

В МИЦ «Известия» обсуждают перспективы расширения повестки работы Фонда «Круг добра». Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 29 февраля, проходит дискуссия о расширении перечня закупок Фонда и расширении категорий тяжелобольных детей с критериями назначения лекарственных препаратов, медизделий и технических средств реабилитации.

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