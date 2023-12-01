РИАН: Обучение русских летчиков применению умных бомб поставят на поток

Подготовка будет проходить в одном из учебных центров ВКС.Русские летчики начнут учиться применять «умные бомбы» в массовом порядке – в рамках обучения на базе одного из центров подготовки летного состава.
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