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Русская весна

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Европейская страна вышла из «коалиции желающих» по Украине

Европейская страна вышла из «коалиции желающих» по Украине

Болгария больше не будет участвовать в «коалиции желающих», заявил премьер-министр республики Румен Радев, чьи слова передаёт Bloomberg.

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