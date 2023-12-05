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Позорище: американский «Абрамс» оказался привередливым словно «Феррари»

Позорище: американский «Абрамс» оказался привередливым словно «Феррари»

Американская техника не устаёт поражать какими-то немыслимыми требованиями по её обслуживанию! Словно какой-то болид «Формулы-1», где на питстопе и техосмотр проведут, и прохладной колы нальют, и массажики сделают, и бровки-ноготочки поправят… Это точно техника для реальной жизни, а не для парадов? Смотрим на факты: В американском журнале Forbes предупреждают, что танки Abrams М-1 в любой момент могут выйти из строя, например, из-за слишком хрупких фильтров двигателя.

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Комментарии
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Макаров Дмитрий
Наши Т-80 тоже на авиационном керосине.
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12 час.
Юрий анин
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11 час.
alik3456 Джексон
И чтоб запас месячный был туалетной бумаги , памперсов и прокладок с тампонами...
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11 час.

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