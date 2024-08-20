Кардиолог Маршинцева назвала факторы, которые провоцируют сердечный приступ

Эксперт перечислила стресс, переживание, высокое давление и диабет Наличие холестериновых бляшек в сосудах, стрессы, переживания, высокое давление, сахарный диабет, а также генетика могут являться причинами сердечного приступа, сообщила РИА Новости врач-кардиолог Юлия Маршинцева.
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