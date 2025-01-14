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Новости Омска

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В мэрии Омска предложили горожанам при опасности прятаться в подвалах и

В мэрии Омска предложили горожанам при опасности прятаться в подвалах и подземных переходах. Информацию о местонахождении специальных укрытий чиновники назвали закрытой - для ограниченного распространения.

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