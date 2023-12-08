Помидор, который восемь месяцев был потерян на борту космической станции, наконец-то найден

Останки крошечного помидора, потерянного астронавтом НАСА Фрэнком Рубио после сбора урожая в марте этого года, наконец-то обнаружились на Международной космической станции (МКС), спустя более восьми месяцев.
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