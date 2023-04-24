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Котов о крике в адрес мамы: «Сам прекрасно понимаю, что плохой пример подал таким отвратительным поведением»

В трансляцию попало, как он крикнул: «Мам, если ты сейчас не завалишь #####, я дам мячиком в тебя, это понятно?» «Хотел бы пару слов сказать о сегодняшней ситуации.

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