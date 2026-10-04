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В Минобороны раскрыли детали системы контроля ракетоопасных направлений

В Минобороны раскрыли детали системы контроля ракетоопасных направлений

Единая система подготовки запуска и управления космическими аппаратами, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений создана и эффективно функционирует в Космических войсках России.

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