Русское ПВО уничтожило 9 украинских беспилотников, летевших на Москву

Минувшей ночью ВСУ пытались совершить очередную террористическую атаку БПЛА самолетного типа."Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Калужской и Московской областей", — говорится в сообщении Минобороны России.
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